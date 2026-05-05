JR高松駅高松市浜ノ町5日午前10時ごろ ゴールデンウィークの連休最終日を前にした5日、JR高松駅ではUターンラッシュがピークを迎えています。 四国方面から本州方面へ向かう上りの列車の混雑は5日がピークです。JR高松駅では連休をふるさとや観光地で過ごし、大きな荷物やお土産を持った人たちの姿が見られました。 （東京に帰る人）「いろいろおいしいものを食べさせてもらって