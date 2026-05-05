お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが５日、女性が体や心をケアする第一歩を後押しするイベント「バービーのｂｌｏｏｍｅｓｔプロジェクトｉｎ光が丘」を開催すると発表した。フェムケアアイテムを中心とした商品の無料提供や、「本当に良いのに、まだ知られていないモノ」「気になるけれどハードルが高いモノ」に対するギャップを埋め、エンタメの力で企業と生活者の“橋渡し”となることを目的としたプロジェクト。