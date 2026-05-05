タレント・あびる優が、離れて暮らす長女への思いをつづった。５日にインスタグラムで「１１歳お誕生日おめでとう母親である私や私の家族や親戚はもちろん、私の愉快な仲間達、お世話になってる方達、本当に皆に愛されてた」とつづり、思い出の写真を投稿。「想う気持ちは皆んな現在進行形」としながらも「愛おしくもあり嬉しくもあり切なくもなる」と記した。「５月５日大切な日自己満足ですが、、今年もお祝いできてよ