■MLBアストロズ3ー8ドジャース（日本時間5日、ダイキン・パーク）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの山本由伸（27）が敵地でのアストロズ戦で今季7度目の先発、6回、95球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振8、四死球1、失点3（自責点3）。課題の立ち上がりに2失点、それでも中盤に立て直して、6回3失点で今季3勝目を手にした。試合後、山本は「初回、少し力みすぎたかな