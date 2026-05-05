5日午後2時48分ごろ、北海道、青森県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の函館市、青森県の八戸市、野辺地町、青森南部町、それに階上町です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道函館市□