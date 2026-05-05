ベトナムとオーストラリアでの首脳会談など一連の外遊日程を終えた高市総理大臣は、帰国の途に就きました。高市総理は、日本時間の5日午前、オーストラリアを出発しました。高市総理は4日、アルバニージー首相と会談し、中国の経済的威圧を念頭に「重要鉱物などの供給網に重大な悪影響を及ぼしうる輸出規制に強い懸念を表明する」などとした共同宣言を発表しました。またベトナムでは、エネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン