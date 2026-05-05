松竹芸能が主催するピラミッドライブ「トップ座」と、オリジナルグッズ作成サービス「UP-T」のコラボレーションが決定し、芸人オリジナルTシャツの販売が始まった。【画像】松竹芸能ピラミッドライブ「トップ座」ビジュアル同企画は、2026年度（4月〜2027年2月）に開催される「トップ座」に出場する芸人たちを対象とした、年間を通じたロングバトル企画。ライブでのパフォーマンスに加え、ファン参加型の新たな応援スタイルと