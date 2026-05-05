俳優の草刈正雄（73）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。孫からの呼ばれ方を明かした。草刈の長女でタレントの紅蘭が、2018年12月に第1子となる長女を出産。現在7歳になる孫について、草刈は「紅蘭の子供がベニイって言いまして、それがかわいい」と笑顔を見せた。普段はキャッチボールやサッカーをして遊んでいるといい、自身の呼ばれ方については「“パパ”って言うんです」と告白。「