大西洋を航行中に3人が死亡し、「ハンタウイルス」の集団感染の疑いが出ているクルーズ船に、日本人1人が乗っていることがわかりました。大西洋を航行中だったクルーズ船「MVホンディウス」で「ハンタウイルス」の集団感染が発生した疑いがあり、これまでにドイツ人1人とオランダ人の夫婦2人のあわせて3人が死亡しました。また南アフリカの病院で治療を受けているイギリス人1人の感染が確認されています。クルーズ船の運航会社によ