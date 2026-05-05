ライバルのインテルがスクデットを獲得した一方、ミランは2日にセリエA第35節でサッスオーロに0-2で敗れ、3位に甘んじている。今季より指揮官に復帰したマッシミリアーノ・アッレグリの下で守備は安定したものの、現在のミランは攻撃力が物足りない。ここまでリーグ戦35試合を戦って48ゴールに留まっており、これはセリエA上位5チームの中ではワーストだ。伊『Rai』にて、トリノやローマでプレイした元イタリア代表FWフランチェス