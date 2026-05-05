チームは現在6位と早々に優勝争いから漏れてしまったが、ASモナコでFWアンス・ファティが華麗なる復活を遂げている。ファティは3日に行われたリーグ・アン第32節のFCメス戦で途中出場から得点を記録。これが今季リーグ・アン10ゴール目であり、チャンピオンズリーグでの得点も合わせるとキャリアハイの11ゴールを記録したことになる。今回のメス戦も途中出場だったが、少ない時間で結果を出しているのも好材料だ。リーグ戦では964