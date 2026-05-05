6日、チャンピオンズリーグ準決勝2ndレグでバイエルンとパリ・サンジェルマンが再び激突する。1stレグはパリのホームで行われ、5-4と激しい撃ち合いの末にパリが先勝した。2ndレグへ注目度はますます上がっていると言えるが、独『Bild』は1stレグがドイツ国内で記録的な視聴率を記録したと伝えている。1stレグはAmazon Primeで配信され、ドイツでは実に500万世帯、人数では800万人を超える人がそれぞれのデバイスでこの試合を視聴