初代タイガーマスクの佐山サトル（６８）が主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は５日、今月２７日に後楽園ホールで開催する「初代タイガーマスクストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３９ＴＨＥＦＩＲＳＴＴＩＧＥＲＭＡＳＫ４５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙー佐山サトル５０周年記念大会ー」に“関節技の鬼”藤原喜明（藤原組）が参戦することを発表した。藤原は４月２８日に後楽園で行われた