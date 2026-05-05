◆ファーム・リーグハヤテ―巨人（５日・ちゅ〜る）巨人の浅野翔吾外野手が「６番・左翼」で出場し、第３打席で２点適時打を放った。２―０の４回１死一、二塁。カウント０−２から外角１４４キロ直球をバットの先に乗せ、体勢を崩されながらも右前へ運んだ。これで３試合連続ヒットとなった。４年目の今季は春季キャンプで右ふくらはぎの肉離れによって離脱も、この日の第３打席までで直近５戦は１４打数５安打、打率３割