プロ野球・オリックスは5日、育成選手の宮國凌空投手を支配下選手登録すると発表しました。背番号は65となります。沖縄出身の宮國投手は東邦高から23年育成ドラフト3位でオリックスに入団したプロ3年目20歳右腕。今季はファームで7試合に先発登板し4勝1敗、防御率2.63という成績を残しています。宮國投手は球団を通じコメントを発表。「うれしいですし、ホッとしています。今シーズンは、支配下選手登録を目指すということではなく