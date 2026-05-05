元Ｋ―１王者・武尊が、人気ロックバンドのメンバーとのツーショットを公開した。武尊は５日、自身のインスタグラムを更新。「今日はＴａｋａさんと久しぶりに色々語り尽くして自分の中の答えが見つかったし同じこと考えててびっくりした。２人で沢山笑って美味しい物食べて幸せな時間でした」とつづると、ベルトを持ち、ロックバンドＯＮＥＯＫＲＯＣＫのボーカル・Ｔａｋａと写るショットを披露した。この投稿には「Ｔ