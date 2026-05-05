◆パ・リーグオリックス―ロッテ（５日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹は、シーズンを通した活躍を見据えている。ここまで３試合で勝ち負けなしの防御率６・９４。登板ごとに状態を上げ、４月２９日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）では６回途中を３失点だった。６日のロッテ戦（京セラドーム大阪）で初勝利を目指す左腕は「徐々に形にはなってきているので。１年を通してやって」と平常心を強調した。「しっか