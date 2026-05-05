◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（５日・ベルーナドーム）西武が古賀悠斗捕手の今季１号３ランで先制した。両軍無得点の２回、先頭のネビンが四球を選び、１死一塁から平沢が山川の失策で出塁。１死一、二塁で古賀悠が相手先発・松本晴の１４４キロ高め直球を振り抜いた打球は、ぐんぐん伸びて左翼スタンド前列に飛び込む先制弾となった。この日は前夜に続き「ポケモンベースボールフェスタ２０２６」として行われており