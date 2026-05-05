5日午前、大分県竹田市にある久住山の赤川登山口に停めていた車1台が焼ける火事がありました。この火事によるけが人はいません。 【写真を見る】登山口駐車場で車両火災車内から出火か大分・竹田市 5日午前11時前、竹田市の久住山赤川登山口駐車場で「車から煙が出ている」と通りかかった人から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間後に消し止められましたが、出火した車が全焼したほか、隣に停まっていた車のガラスが