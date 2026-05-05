元乃木坂46のタレント山崎怜奈（28）が5日までにXを更新。3日に56歳で亡くなった東海テレビの情報番組「スイッチ！」で、お天気キャスターを務めるタレント、気象予報士の吉田ジョージ（よしだ・じょーじ）さんを追悼した。山崎は「『ニュースONE』金曜の気象予報士を務めていた吉田ジョージさん。体調を崩された日も直前までご一緒していました。新たに番組に加わった私にも気さくに話しかけてくださり、目が合うと微笑みかけてく