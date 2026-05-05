俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第17回「小谷落城」が放送され、武田信玄の予想外の最期が大きな反響を呼んだ。物語が大きく動く中での“電撃退場”に、視聴者から驚きの声が相次いだ。【写真】まさかの最期…”退場”した大物武将本作は2025年放送の大河ドラマで、戦国時代に天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を、弟・豊臣秀長（小一郎）の視点から描く物語。「秀長が長生き