５日午前８時２０分頃、長野県阿智村駒場の住宅で、警察官が４０歳代の女性と１０歳代の男女２人の遺体を発見した。県警飯田署の発表によると、同日午前３時過ぎ、この家に住む１０歳代の長男が近くの交番に「母親から暴力をふるわれた」と届け出た。警察官らが住宅に駆け付け外から声をかけたが応答がなく、約５時間後に室内に入り、３人の遺体を発見した。住宅には両親と１０歳代の子供３人の計５人が暮らしており、当時、