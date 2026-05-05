◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（５日・バンテリンドーム）阪神・早川太貴投手が、１点リードの２回１死からボスラーに初球のツーシームを右翼席へ運ばれ、同点に追いつかれた。昨年９月１９日のＤｅＮＡ戦以来３度目の先発。２回まではボスラーの一発以外は出塁を許さず、４奪三振と力投している。今季は全て救援で７試合に登板し、防御率は４・１５。「慣れれば先発の方が合っているのかなと思っていた。９連戦で巡って