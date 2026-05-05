米ニューヨーク在住のタレントで実業家の松居一代（68）が5日、までにブログを更新。21年に亡くなった大物占い師の故細木数子さんとの思い出を語った。現在、女優戸田恵梨香が細木さんを演じるNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」が配信中。松居は細木さんが出演していたTBS系「ズバリ言うわよ！」の台本写真を公開した上で「懐かしい番組『ズバリ言うわよ』こちらが当時の台本です」と書き出した。続けて「視聴率が良かったの