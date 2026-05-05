演歌歌手の藤あや子が4日に自身のアメブロを更新。孫が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。【映像】藤あや子、幼い頃の孫・明日歌さんとの2ショットこの日、藤は「今日はあっちゃんの18歳のバースデー」と切り出し「18年前も冬美さん じゅんさんと3人でゴルフ場にいて陣痛が始まったと連絡が来て 慌ててゴルフウェアのまま病院に向かいました」と孫が生まれた当時の出来事を回想した。病院に到着した際にはすでに孫が生ま