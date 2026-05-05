漫才コンビ、ザ・ぼんちの里見まさと（74）が5日、Xを更新。同世代の仲間、西川のりお（74）上方よしお（73）、相方ぼんちおさむ（73）との4人ショットをアップした。「こどもの日NGK4ステなんとおじいちゃん芸人たっぷり劇場側の配慮かな？孫守り頑張ります80年代漫才ブームの生き証人のりよしさんぼんちいまだ健在！」と、意気軒高なところを見せた。この日は、ザ・ぼんち、のりお・よしおのいずれもがNGKの