マイナ保険証が導入されてから、多くの病院では受付時に読み取り機器を使用するようになりました。毎回本人確認の手間があり、「紙の保険証のほうが使いやすかった」と感じる人もいるでしょう。 とはいえ、現時点で期限切れの従来の健康保険証を持参した場合の対応は、あくまで暫定措置に過ぎません。なお、マイナ保険証を持たない人には「資格確認書」が交付され、保険診療を受けられる仕組みもあります。 本記事で