ノア５日の後楽園大会で、「オールレべリオン」を率いる清宮海斗（２９）が黒いユニット「ＴＥＡＭ２０００Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のマサ北宮（３７）との「解散・コントラ・カベジェラ」に臨んだ清宮は「オールレべリオン」の存続をかけ、髪の毛をかけた北宮と対戦。賭すものの重さのつり合いが取れていないように見える一戦は序盤、ラフ攻撃やセコンドの介入も受け、場外戦ではパイプイスで殴られるなど清宮が苦戦を強いられた