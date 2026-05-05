テレビ東京で4日、架空名作劇場『まりとっつぁん』が放送され、SNSで反響が寄せられている。【場面写真】まるで朝ドラ…昭和な感じがあふれる松田好花「架空名作劇場」は“存在しない名作ドラマ”を勝手に作って届ける企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送し話題に。今回は、その第2弾として完全新作ドラマ『まりとっつぁん』を放送する。本作は、90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設