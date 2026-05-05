女優の高島礼子（61）が5日、自身のインスタグラムを更新。投稿が反響を呼んでいる。高島は「やっぱり稽古の後は、ラーメン栄養補給に欠かせません久々の天雷軒」と投稿。淡いベージュの着物姿でラーメンを前に笑顔の自撮りを披露した。これにファンは騒然。「お汁を気をつけて〜」「和服に麺。禁断の組み合わせ」「ラーメンの汁飛び大丈夫？」「ラーメンのお汁を飛ばさないでくださいね」「淡い色のお着物でラーメン