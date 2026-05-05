2026年5月5日、韓国メディア・聯合ニュースは、ドナルド・トランプ米大統領がイランによる韓国貨物船への攻撃を主張し、ホルムズ海峡の安全確保作戦への韓国の参加を求めたと報じた。記事によると、トランプ大統領は4日、自身のSNSを通じて「イランが韓国の貨物船を含む複数の船舶に対して発砲した」と述べた上で、「韓国もこの作戦に合流する時が来た」と発言した。米国は現在、ホルムズ海峡の航行を確保するための軍事作戦「プロ