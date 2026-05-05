ア・リーグ1位は本塁打数で並ぶジャッジMLB公式は4日（日本時間5日）、今シーズン最初の「MVP模擬投票」の結果を発表した。ホワイトソックスの村上宗隆内野手はア・リーグのトップ5に選出されず。リーグ1位は14本塁打で並ぶアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）で、40人の投票者のうち19人から1位票を獲得した。メジャー1年目からアーチを量産している村上が、まさかの“圏外”。4日（同5日）時点で、リーグ最多タイの本塁