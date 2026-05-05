ゴールデンウィーク終盤にさしかかった5日の午前、山形県西川町の国道112号で乗用車とツーリング中の大型バイクが衝突する事故がありました。 【画像】現場には破損したバイクも（事故現場） この事故で、大型バイクを運転していた天童市に住む65歳の男性の死亡が確認されました。 事故の影響で国道112号・月山道は、5日の午前10時から全面通行止めとなりましたが現在は解除されました。 ■何があったのか