俳優の新田純一（62）が16日までに自身のインスタグラムを更新。還暦で再婚した妻との夫婦ショットを披露した。2日まで東京・築地本願寺ブディストホールで上演された舞台「愚かなる者達へのレクイエム」で主演を務めた新田は「無事に千秋楽の幕を下ろしました！」と書き出すと、築地本願寺をバックにした自身と妻・聡子（としこ）さんの夫婦ショットをアップ。「稽古初日から約2か月に渡ってセリフ覚えの毎日でしたが、嬉し