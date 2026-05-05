平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎えた。4Rは佐藤慎太郎（49＝福島）が巧みなさばきを見せて2着。開口一番「限界だ…」と嘆いたが、こう続けた。「出られた中ではうまく対応できた。限界はまだ先かな。映像を見たらね。あと15年くらい。内藤さんが辞めるまでは辞めない！」また、オールスターのファン投票については、こう話す。「声援はうれしいし、力になっている。車券に貢献できるように頑張りた