フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が4日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜前1・00）に出演。以前自宅が近かった人気芸人を明かした。この日はお笑い芸人の平野ノラと出演。平野との関係について「ノラさんとはプライベートで、住んでいる場所が近かった」と説明。「（以前は）女子会をさせていただいたりしました」と交流があったとした。最近は会う機会も減ったようで「あれからなかなか月日が経ちまして。あ