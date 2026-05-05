俳優・タレントのみひろ（43）が、5日までに自身のYouTubeチャンネル「mihiroom」を更新し、自身の半生について赤裸々に語った。【動画】みひろ、半生を涙ながらに赤裸々告白同チャンネルは主に韓国のファンに向けたもの。「なぜ私がこの世界に入ったのかお話しします」と題し、ハングル字幕入りで「私の根源を深く深く話していきたい」「とことん自分の気持ちに正直に話そうと思っています」と語り始めた。場所を移動しながら