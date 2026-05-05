J1岡山は5日、公式サイトおよびSNSを更新。3日の広島戦後にSNSへの不適切な投稿を行った件に関して、岡山の選手会が広島の選手会に直接謝罪の連絡をしたことを報告した。岡山をめぐっては、3日のホームゲームで広島に1−0で勝利。試合は後半20分、自陣のペナルティーエリアでFW河野孝汰が右足で広島のDF中野就斗の左足を踏む形となって転倒。VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）チェックが入ったものの、反則はなかったと