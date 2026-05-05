◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人・赤星優志投手（２６）が今季初先発し、３回まで無失点。ここまでの最速は１５０キロ。大城とのバッテリーでカーブ、シュート、フォーク、カットボールを織り交ぜている。ＧＷ９連戦の８戦目。「ゼロでいけるように頑張りたい。チームとして勢いを感じるので一人ずつアウトを取っていきたい」と試合前は好調なツバメ打線を警戒していた。昨季先発で自己最多６