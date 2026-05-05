◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（５日・横浜）広島が２回に先制した。坂倉と菊池の連打で無死一、二塁。ここでベンチは、打率１割台のドラフト１位・平川蓮外野手にバントを指示した。捕手の前に転がって犠打成功にはならなかったが、山本の三塁への悪送球で先取点を奪った。なおも無死一、三塁で今季初スタメンで起用された矢野雅哉内野手が左前適時打を放った。矢野はこの後、三塁への盗塁も成功。初回の守備でも好プ