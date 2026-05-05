◆東都大学野球春季リーグ戦第４週第１日▽立正大５―２中大（５日・神宮）中大は立正大に敗れ、開幕２戦目から７連敗となった。１回に相手投手の暴投で１点を先取したが、先発の子安秀弥投手（３年＝東海大相模）が２回に同点とされた。３回に１点を勝ち越され、なお１死一、二塁のピンチで東恩納蒼投手（３年＝沖縄尚学）にスイッチしたが、勢いを止めることができず、さらに２点を追加された。打線は１―４の６回１死二、