「目の前にクマが現れたら……。」そんな恐ろしい事態を想像したことはありますか？子どもとのお出かけが増える季節、もしも山や自然豊かな場所でクマに遭遇してしまったら、親としてどう動けばよいのでしょうか。今回は、子どもの命を守るための「こども防災」の視点から、クマに出くわしてしまったときの正しい対処法を分かりやすく解説します。目の前でクマと出会ったら、首を守ってうつぶせに！走って逃げるのは禁止！クマは車