【モデルプレス＝2026/05/05】タレントの森咲智美が5月4日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳・2児のママタレ、背中が大胆にあいた黒ドレス姿◆森咲智美、美背中際立つブラックドレス姿公開森咲は「今日はキクヤ堺本店様へ行ってきました 来てくださった皆様、お店様も楽しい時間をありがとうございました」とつづり、ブラックドレス姿を披露。肩紐のリボンがアクセントになったドレスは