【モデルプレス＝2026/05/05】女優の高岡早紀が5月4日、自身のInstagramを更新。自宅ベランダを公開し、反響が寄せられている。【写真】53歳大河女優「センスが光ってる」と話題の広々自宅ベランダ◆高岡早紀、自宅ベランダで「おウチガーデニング」高岡は「GWいかがお過ごしですか？私は家の植木たちのお世話に大忙し」と記し、「＃早紀おウチガーデニング」のハッシュタグを添えてゴールデンウィーク中の過ごし方を報告。「今日