【モデルプレス＝2026/05/05】5人組グローバルガールズグループ・ITZY（イッチ）のイェジ（YEJI）が腰椎椎間板ヘルニアと診断されたことがわかった。5日、グループ公式サイトにて発表された。【写真】aespa・ITZY・韓国人気女優「変装してないのびっくり」沖縄旅行ショット◆イェジ、腰椎椎間板ヘルニアでパフォーマンス一部制限公式サイトでは「YEJIは最近、腰の痛みを訴え病院を受診し、精密検査の結果、腰椎椎間板ヘルニアと診