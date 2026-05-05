豪中銀（ＲＢＡ） 理事会は本日の会合で政策金利を0.25％引き上げ、4.35％にすることを決定した。 2025年後半にインフレ率が大幅に上昇し、今年初めからの情報では、この上昇の一部は生産能力のひっ迫を反映したものであることが確認されている。さらに、中東紛争により燃料および関連商品の価格が急騰し、既にインフレを加速させている。コスト上昇圧力に直面している多くの企業が、商品やサービスの価格引き上げを検