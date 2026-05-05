静岡県内では春の大型連休中に山岳遭難が相次いでいる。３日午前９時半頃、閉山中の富士山富士宮口９合目付近で、中国籍の会社員男性（２３）が滑落し、自力で５合目まで下山した後に緊急搬送された。軽傷とみられる。富士宮署によると、男性は知人と頂上から下山していた際に座って休憩していたところ、滑落したという。また、同日午後３時３５分頃には、山梨県との県境にある南アルプスの間ノ岳で、外国人とみられる４人