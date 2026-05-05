◇ア・リーグホワイトソックス6−0エンゼルス（2026年5月4日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が4日（日本時間5日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で出場。両リーグトップに並ぶ14号2ランに加え、自身メジャー初となる二塁打を含む3安打2打点の活躍でチームの勝利に貢献した。難敵を見事に捉えた。2−0の5回1死一塁、エンゼルス先発・ソリアーノの投じた98.1マイル（約157.8キロ）外角高め直球を強振