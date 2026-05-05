お笑い芸人AMEMIYA（47）が4日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。教育方針を指摘され、絶叫した。番組ではこどもの日にちなみ、「芸人の親子参観SP」と題し、パンサーの尾形貴弘、かもめんたる岩崎う大、AMEMIYAが子どもとともに出演した。AMEMIYAは「子どものためによかれと思ってやっていることが裏目に出ているUFOキャッチャーの領収書です」と2万円の領収書を公開した。AMEMIYAは「ものすご