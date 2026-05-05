ドジャース・大谷翔平選手が、“投手”として自身初、通算7度目の月間MVPに輝きました。“投手・大谷”は、ここまで5試合に登板し2勝1敗、防御率0.60の成績。規定投球回には届かずも、0点台の防御率と奪三振率10.20を記録するなど、MLB屈指の成績を残しました。なお直近日本時間4月29日のマーリンズ戦では、6回被安打5、4四死球で2失点(自責点1)、今季初黒星を喫しています。大谷選手はこれまで“野手”として6度の月間MVPを受賞。